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01Ago

Nuevo Consejo de Administración

Luego de la Asamblea realizada el pasado viernes 28, el Consejo de Administración quedó conformado de la siguiente manera:

PRESIDENTE:ALEGRE, ROBERTO OSCAR

VICE – PRESIDENTE:STEEMAN, FERNANDO ALFREDO

SECRETARIO: MUSSIN, SANDRA CAROLINA

PRO – SECRETARIO:TOMASIN, SANDRA

TESORERO:BULACIO, JOSE RICARDO

PRO – TESORERO:PEPERMANS, JUAN PABLO

1º VOCAL TITULAR: GREGORET, FERNANDO

2º VOCAL TITULAR:CORGNIALI, ANTONIO DANTE

3º VOCAL TITULAR:VACCARO, SILVINA MARIELA

1º VOCAL SUPLENTE: ALEGRE, JAVIER FRANCISCO

2º VOCAL SUPLENTE: BRAC, DIEGO

3º VOCAL SUPLENTE: SCHERVINSKY, HORACIO

SINDICO TITULAR: MARTINEZ, JORGE CEFERINO

SINDICO SUPLENTE:  FURLAN, ANDRES GUSTAVO

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