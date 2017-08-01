Nuevo Consejo de Administración
Luego de la Asamblea realizada el pasado viernes 28, el Consejo de Administración quedó conformado de la siguiente manera:
PRESIDENTE:ALEGRE, ROBERTO OSCAR
VICE – PRESIDENTE:STEEMAN, FERNANDO ALFREDO
SECRETARIO: MUSSIN, SANDRA CAROLINA
PRO – SECRETARIO:TOMASIN, SANDRA
TESORERO:BULACIO, JOSE RICARDO
PRO – TESORERO:PEPERMANS, JUAN PABLO
1º VOCAL TITULAR: GREGORET, FERNANDO
2º VOCAL TITULAR:CORGNIALI, ANTONIO DANTE
3º VOCAL TITULAR:VACCARO, SILVINA MARIELA
1º VOCAL SUPLENTE: ALEGRE, JAVIER FRANCISCO
2º VOCAL SUPLENTE: BRAC, DIEGO
3º VOCAL SUPLENTE: SCHERVINSKY, HORACIO
SINDICO TITULAR: MARTINEZ, JORGE CEFERINO
SINDICO SUPLENTE: FURLAN, ANDRES GUSTAVO